El Govern amplia fins a 92 milions d'euros les ajudes a la pagesia per la sequera

El Govern ha aprovat unper compensar les conseqüències de la sequera en el sector agrari. La nova línia s'adreça a la fruita dolça i els conreus herbacis i pretén assegurar que la"pugui continuar amb la seva activitat tot i les complexitats", segons ha explicat el conseller d'Acció Climàtica,, després d'una reunió de laEntre la primera línia del maig, que es va destinar als farratges, i l'aprovada aquest divendres, la conselleria ha previst destinar unsa fer front a les despeses derivades de la manca d'aigua en el sector primari. La quantitat de les ajudes varia en funció del tipus de conreu i de les hectàrees. ""No permetrem quea causa de la sequera”, ha declarat Mascort.En concret, en el cas de la nova línia d’ajudes directes adreçades al sector de la, el Departament donarà un ajut al voltant de 5.800 euros/ha. Pel que fa a la cirera, l’ajut serà al voltant de 3.000 euros/ha. En ambdós casos, hi haurà un topall de 100.000 euros per a les explotacions professionals i de 50.000 euros per a les no professionals.En el cas delshi ha ajuts per a les zones més afectades del 2022 –amb un màxim de 20.000 euros per a les explotacions professionals i 9.000 euros per a les no professionals- mentre que enguany s'estendran a tot Catalunya.Pel que fa als–blat, ordi i blat de moro-, els agricultors rebran un ajut de 712 euros/ha, amb el límit de 30.000 euros per a explotació professional i 13.500 euros per a no professional. S’està treballant per ajustar el mòdul per a l’arròs i els farratges. L’import mínim serà de 1.500 €/ha.A la trobada de la Taula Agrària d'aquest divendres hi ha participat Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), entre altres.

