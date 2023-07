El Peñón de Vélez de la Gomera

Illa de Märket

Baarle

Illa Passaport

Namíbia i Zimbàbue

La frontera més llarga del món és la que separa elsi el, i fa. En canvi, la més curta del món fai està força a prop de casa nostra. De fronteres n’hi ha de tota mena: algunes separades per un, però d’altres en què si vas caminant ni te n’adones que has canviat de país. I algunes són ben llargues, i altres molt curtes. A continuació t’exposem alguns dels exemples d’aquestes fronteres més curtes del món.El Peñón de Vélez de la Gomera originàriament era una petitaa la costa del. L'any 1930 es va convertir en una península per culpa d'unde magnitud 7. Així s'unia l'antiga illa al continent africà. Des de llavors s’ha dibuixat una frontera entreque és la més curta del món: 80 metres. Actualment, l’Estat hi manté una petitai la considera una de les places de sobirania del seu, però Marroc també reclama la península.El territori d’aquesta península espanyola és de 260 metres de llargada i una amplada que es mou entre els 15 i 100 metres. La primera ocupació espanyola de l’illa es remunta al 1508, quanva ocupar l’illa amb l’objectiu d’aturar lesque atacaven els vaixells espanyols, ja que l’illa era refugi i base d’operacions del grup.Märket és una petita illa rocosa delque comparteixen. L’illa està dividida des de 1809, i se sospita que va emergir enmig del mar durant el. No hi viu ningú, i només té un quilòmetre de perímetre. La seva situació i les seves característiques suposen un perill per a les embarcacions de la zona. Tant és així que es va construir unde referència pels vaixells.La curiositat és que aquesta estructura marítima la van construir els finlandesos, però ho van fer a la zona sueca de l'illa, ignorant per on passava exactament la frontera. L’any 1981 un tractat bilateral va posar solució a aquesta disputa: Finlàndia va quedar-se el far i Suècia va rebre la part corresponent de l’illa que havia cedit.Baarle és una ciutat que està dins dels, encara que fregant amb la frontera. En aquest municipi, tot i ser holandès, en el seu interior hi ha una trentena d’que pertanyen a Bèlgica. Aquesta divisió provoca situacions particulars com ara tenir una part de la casa a Bèlgica, i el lavabo als Països Baixos. Anys enrere aquesta frontera provocava problemes per al dia a dia de la ciutadania, però amb l’entrada a lai la, aquests maldecaps van quedar resolts. De fet, la ciutat té dos noms: Baarle-Nassau, a Països Baixos, i Baarle-Hertog, en belga.L’any 1986 es va inaugurar laque unia. És una construcció deque van convenir els dos països i que incloïa, també, la formació d’unaal mig d’aquesta carretera. En aquest indret hi ha les instal·lacions frontereres que gestionen el pas d’un país a l’altre, algun parc públic, mesquita i un. Gràcies a aquesta carretera, la connexió entre els dos països queda a 25 minuts en cotxe a través del mar.Vist des de lluny sembla quecoincideixen en el mateix lloc en les seves fronteres. Els geògrafs ho coneixen com: un lloc on es toquen quatre divisions territorials. Però això no passa, ja que formen dos: un indret on coincideixen tres jurisdiccions. El primer el formen Namíbia, Zàmbia i Botswana; i el segon, Zimbàbue, Zàmbia i Botswana. Separant aquests dos trifinis hi ha una franja deque s’ha establert com a frontera entre Namíbia i Zimbàbue.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola