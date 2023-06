El Govern «tanca files» pel català després dels pactes de PP i Vox al País Valencià i les Balears

Cada dia un nou atac a la llengua catalana. De nou, al País Valencià i a les Illes. No podran. Catalunya i aquest Govern serà un mur en la defensa dels drets, serem resistència. Aquest 23J, protegim Catalunya. Defensem-la! pic.twitter.com/RJiZK420fB — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) June 30, 2023

La consellera de Cultura,, ha apostat per "tancar files" a Catalunya a favor de la llengua catalana després dels pactes entre PP i Vox al País Valencià i a les Illes Balears . Ho ha fet en unes declaracions a l'en què ha mostrat la seva preocupació per les conseqüències que poden tenir els pactes posteriors a les eleccions autonòmiques del 28 de maig. Per la seva banda, els'ha manifestat en la mateixa línia a través de Twitter: "Cada dia un nou atac a la llengua catalana", ha lamentat.Aragonès ha adjuntat al seu missatge la portada d'd'aquest divendres, que obre amb el titular "El PP posa fi a l'exclusió de l'espanyol a València i Balears". Davant d'això, el president català ha sentenciat que el seu govern "serà un mur en la". Aragonès ha conclòs el seu missatge animant els seus seguidors a votar a les eleccions espanyoles per tal de "protegir" iLa consellera Natàlia Garriga ha valorat aquestes polítiques dels populars i ha expressat la seva preocupació: "si no defensem el català nosaltres no el defensarà ningú". La titular de Cultura ha aprofitat per treure pit de lesde l'executiu, ja que el govern "defensa el català a tot arreu, a l'escola a l'audiovisual i la salut, i som el Govern que defensa la llengua i Catalunya i que no cedirà davant de la dreta ni el feixisme".

