Arriba el Canet Rock 2023: tots els artistes i horaris

18h - Triquell

18:45h - Pupil·les

19:45h - Pèl de Gall

20:30h - 31FAM

21.30h - JM Mainat

22h - Joan Dausà

23h - Stay Homas

00:15h - Els Amics de les Arts

01:15h - Suu

02:15h - Els Catarres

03:15h - The Tyets

04:30h - Auxili

05:30h - Buhos

Aquest dissabtetorna el. El festival inaugural de l'estiu se celebra, com cada any, el primer cap de setmana de juliol a. L'esdeveniment obrirà portes a les 4 de la tarda, i s'allargarà: en total seranen directe. És la primera edició que se celebrarà amb plena normalitat, després de tres anys marcats per la pandèmia.Canet Rock va presentar el seu cartell el passat mes de gener amb noms com, etcètera. Pels que encara van tard, i vulguin gaudir d'aquests grups, la web del festival encara ven les últimes entrades: les generals a 42 euros, i les infantils a 21. Consulta a continuació els horaris del festival:Malgrat que la programació dalt de l'escenari comença a les 6 de la tarda, una hora abans ja hi haurà música de la mà de Dj Enigma.

