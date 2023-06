Eines de País demana celebrar diversos debats amb la candidatura de Santacreu

La candidatura independentista Eines de País/Un Pas Més a lade Barcelona ha demanat al candidat rival,la celebració de diversos debats de cara a la campanya electoral que culminarà el proper 20 de setembre. Aquest divendres, l'actual presidenta de la Cambra,, el vicepresidenti alguns dels altres membres de la candidatura, han celebrat una trobada informativa amb els mitjans de comunicació. Toni Fitó ha proposat que es facin tant debats de tipus generalista com sectorials, ja que se celebren eleccions a 52 vocalies, una per cada àmbit econòmic.El 7 de juny, Eines de País/Un Pas Més va presentar la seva candidatura, que ésdins d'una nítida posició independentista, però que reuneix des de microempreses i autònoms a mitjanes i grans empreses, així com representants de tots els territoris de les comarques barcelonines. Eines de País es proposa continuar treballant pel seu projectede transformació del model econòmic i aposta per la sostenibilitat, la transformació digital, la competitivitat i la internacionalització del teixit productiu català."L'obertura" de la Cambra, la seva, amb la desaparició de dotze dels catorze vocals representants de les grans empreses que feien una aportació voluntària a l'entitat i hi tenien dret de vot, i la creació de nous serveis adreçats al món productiu, són els aspectes que més han destacat els membres d'Eines de País/Un Pas Més del llegat del seu mandat.

