Un exalumne de l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat denuncia abusos sexuals per part d'un professor

Els Mossos d'Esquadra han rebut aquest dijous lad'unque assegura haver estatquan era alumne de l'de Llobregat. Segons publica El Periódico i han confirmat fonts del cos a l'ACN, els fets van passar al, quan la víctima encara no havia complert 10 anys i va patir agressions per part del "", segons detalla al rotatiu, un home que destaca queEn el seu relat, explica que recorda com a classe deabusava sexualment d'ell i d'altres companys. No obstant, la sevaés larelativa a aquest cas, segons han detallat els Mossos, que asseguren que de moment no n'han rebut cap altra. Els fets, però, ja hanL'home relata al diari com els feiamentre els corregia els treballs de classe, ell assegut a la taula i els infants dempeus al seu costat. La víctima assegura que el professor actuava de maneraa l'escola, que en aquella època formava part delsNo obstant això, explica com va traslladar la situació als seus, i que la mare va decidir que el llavors nen s'havia de confessar a un. L'home li va demanar al menor que demanés a la mare que l'acompanyés, un cop confessat, per a poder parlar amb ella, però no ho va fer, segons es detalla en l'article.En lloc de fer-ho, van presentar una, que va optar perel professor a una, mentre que els pares van canviar el nen al Sant Ignasi de Sarrià, on no va ser víctima de cap altre tipus d'abús de caire sexual.

