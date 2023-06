Catalunya Ràdio justifica l'adeu de Rosel: «Hi ha projectes que simplement s'acaben»

Després del soroll, el director de Catalunya Ràdio,, ha justificat el comiat deal capdavant del magazín matinal amb l'entrada de Ricard Ustrell . "Hi ha projectes que, simplement, comencen i s'acaben". Borda ha detallat que des que va assumir el lideratge de l'emissora pública va dedicar un equip a fer una anàlisi "profunda" i una reflexió del primer programa del dia de la cadena., ha precisat. "Durant l'aniversari dels 40 anys hem vist programes de molt èxit que s'han acabat", ha volgut raonar Borda, que ha justificat l'adeu de Rosel amb la necessitat dea Catalunya Ràdio i més concretament als seus informatius.Aquesta serà la primera temporada amb la marca de Borda a l'emissora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () i ell mateix ha destacat la seva voluntat de deixar empremta. El director de Catalunya Ràdio ha considerat que la marxa de Rosel de la primera línia del programa respon a unai remuntar els EGM que, la periodista de Sabadell ha deixat en augment.La meta també és consolidar l'entrada de joves, ha assenyalat Borda, i l'audiència femenina. I tot i que encara falten alguns serrells per tancar la nova graella, el director no ha volgut deixar passar l'oportunitat peri de tots els que, com ella, passaran a un segon pla. "Tots estan compromesos amb la casa", ha defensat per tot just després precisar que el relleu s'ha fet "de la forma més impecable possible".A banda de les substitucions, la sessió de control a la CCMA ha tingut un altre gran tema:, que tal com ha avançat el responsable de la televisió Sigfrid Gras,en versió original., ha exclamat Gras, que s'ha felicitat de l'anunci tot presentant lesque està tenint la sèrie. La quota de pantalla que té la producció és superior a altres sèries. De fet, ha estat de les millors estrenes, segons les xifres oficials. El 79% de l'audiència, ha volgut precisar el director de TV3, veu Cites en català.

