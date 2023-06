Puigdemont nega que Escolà li fes d'escorta: «M'acompanyava quan l'Estat es va negar a protegir-me»

Problemes amb l'intèrpret

"Escolà no podia fer d'escorta"

Un assessor ni fitxa ni té una feina presencial

Els informes eren vàlids, segons els pèrits

Tercera jornada del judici contraper la protecció dea l'exili, marcada per la declaració com a testimoni de l'expresident des de Bèlgica. La Fiscalia vol acreditar que Interior va contractar Escolà per fer feines d'assessor per amagar que en realitat feia d'escorta de Puigdemont en els seus viatges per Europa, però de moment no han aparegut elements concrets que acreditin el delicte de malversació i prevaricació que persegueix el fiscal. La compareixença de Puigdemont, la primera que fa des que és a l'exili en un judici sobre el procés, era la més esperada, i només començar ha definit Escolà com "un patriota" que l'ha acompanyat "bastant temps", amb qui manté una relació d'amistat.Després de diversos problemes logístics per practicar la declaració -primer, no hi havia l'intèrpret necessari i després la intèrpret ha tingut problemes per fer la feina-, Puigdemont ha sortit en defensa d'Escolà i, només l'acompanyava davant dels incompliments de l'Estat a l'hora d'activar les prerrogatives previstes a la llei d'expresidents en matèria de seguretat. "", ha dit. "Ha sacrificat molt per poder-me acompanyar en moments en què les autoritats espanyoles", ha afegit a preguntes de la seva defensa, pilotada aquest divendres per Gonzalo Boye.L'expresident ha assegurat que, quan l'Estat va rebutjar prestar-li seguretat tal com preveu la llei, no va contractar Escolà com a escorta, i que tampoc va demanar que, exalcalde de Girona, que intercedís perquè Escolà obtingués una excedència per dedicar-se a la seva protecció a l'exili, com va denunciar l'excap d'investigació dels Mossos. Puigdemont ha explicat que, però que en cap moment van parlar d'Escola ni van planificar que se'l contractaria com a assessor per encobrir que li faria d'escorta a l'exili. Sí que en altres trobades amb altres consellers es va parlar del sergent, però es va fer en termes personals perquè, com a ressaltat l'expresident, eren "amic" amb Escolà. "És una persona que mereix tota la meva confiança", ha explicat.Puigdemont ha esmenat alguns punts de l'escrit d'acusació del fiscal, que comença situant una sèrie d'antecedents que no es jutgen a l'Audiència de Barcelona però que a criteri de la defensa no són causals, sinó que volen condicionar el tribunal. Concretament, el fiscal exposa que Escolà va col·laborar en un "operatiu clandestí" per facilitar la fugida d'Espanya cap a Bèlgica i eludir l'acció de la justícia. "Escolà em va acompanyar fins a Bèlgica, però no", ha explicat.També ha assenyalat quesinó que hi eren per afinitat o per amistat, i que, com Escolà, tampoc li feien d'escorta, perquè no tenien autorització per fer-ho ni duïen l'equipament adequat. Pel que fa a les referències que apareixen al llibre M'explico (La Campana), en què Puigdemont parla d'"escorta extraoficial", l'expresident ha dit que és una "llicència periodística", perquè un escorta real porta arma, porra extensible i armilla antibales.La declaració de Puigdemont era la quarta de la jornada, a mig matí, però s'ha hagut d'ajornar per. L'expresident ha declarat des d'un jutjat belga, acompanyat d'autoritats belgues, que necessitaven un traductor per seguir què es deia a la sessió. El tribunal espanyol no ha entès que s'havia de posar des de l'Estat i s'ha viscut uns minuts de desconcert. Vist que no hi havia el professional, el tribunal ha suspès la sessió per decidir què fer, i ha ofert a les parts suspendre la declaració fins al 13 de juliol -quan es presentaran els informes finals de la defensa i l'acusació- o bé esperar a l'arribada d'un intèrpret. Finalment, després que Puigdemont ho hagi comentat amb les dues professionals belgues, han decidit esperar i la sessió ha continuat tal com estava prevista.L'exresponsable d'escortes dels Mossos, que va estar a l'àrea d'escortes fins a l'any 2018, ha assegurat que Lluís Escolà no podia fer d'escorta per la malaltia que pateix a l'esquena, i que l'ha obligat a passar pel quiròfan més d'una vegada. "", ha dit a preguntes de les defenses. Això, ha detallat, ho sabia tothom als Mossos. De fet, ha dit que l'última escorta que va fer va ser amb l'expresident Jordi Pujol i que amb Artur Mas ja va fer de cap de l'operatiu d'escortes. El testimoni ha explicat que un escorta ha de tenir formació física i tècnica, i que cal portar arma de foc, porra extensible i armilla antibales. "Si no portes res, no serveixes per res", ha dit. També ha explicat que cap president o conseller té només un sol escorta sense equipament.En una línia similar s'ha expressat qui va ser parella d'Escola fins l'any 2018. Ha explicat que el sergent i Puigdemont eren amics, i que en diversos viatges que feien com a parella ens anaven a visitar. Ha posat d'exemple un viatge que van fer a París i, de manera "improvisada", van decidir traslladar-se a Waterloo per assistir a l'arribada del president després de la detenció a Alemanya. Es van allotjar a la Casa de la República. "Quan visites un amic és normal quedar-se a casa seva", ha defensat. També van anar a Edimburg, amb Puigdemont i la seva esposa,. La testimoni ha ressaltat que Escolà no feia feines d'escorta, i ha refermat que patia una malaltia a l'esquena. També ha admès que, després de tants anys fent d'escorta, el sergent tenia "tics professionals", com ara vigilar la porta quan va a un restaurant.L'exparella d'Escolà sí que ha assegurat que "sempre tenia el mòbil encès" per si el conseller Miquel Buch tenia alguna petició, però qui ha desgranat més les característiques de la feina d'assessor polític ha estat el testimoni, un detectiu privat que va ocupar el càrrec entre els mesos de març i setembre de 2020, quan Buch era conseller d'Interior. Ha explicat que feia servir el seu telèfon i l'ordinador, i que els informes els entregava "de paraula, de manera manuscrita o amb documents en Word" perquè el conseller els pogués adaptar. En aquest sentit, ha detallat que a la feina d'assessor no es fitxava i que els informes no tenien registre d'entrega, i també que la feina no era presencial. "", ha explicat, i ha reconegut que quan anava de vacances o era cap de setmana podia rebre trucades del seu cap i haver de treballar.Un dels elements que el fiscal ha utilitzat per fonamentar la seva acusació són elsen la seva etapa d'assessor. Segons la Fiscalia i la investigació dels Mossos, aquests informes eren de poca qualitat, amb errors i copiats d'altres llocs. La defensa, però, sosté que eren informes d'un assessor polític, pensats més per donar arguments polítics i nocions bàsiques al conseller de torn sobre un tema concret. Els pèrits que han comparegut al judici han validat aquests informes i han dit que eren correctes, perquè no cal que hi hagi conclusions concretes ni que siguin extensos, només que les dades que hi apareixien són certes. Tampoc han detectat que siguin informes copiats, si bé algunes informacions sí que coincideixen amb d'altres, però en la majoria de casos les fonts han estat ben entrades, i en altres casos no s'han pogut identificar.El procediment per contractar Escolà com a assessor, a més, va ser "extraordinàriament estàndard", segons ha explicat un dels pèrits, que també ha dit que la plaça que va ocupar el sergent ja existia, i no va ser de nova creació. En la darrera sessió, dijous, l'excúpula d'Interior va defensar també el nomenament de l'escorta de Puigdemont com a assessor de Miquel Buch.

