Una investigació ha consolidat un nouinicial que augmenta un. Segons han publicat els investigadors a la revista científica "New England Journal of Medicine", la quimio-immunoteràpia amb nivolumab abans d'operar els tumors de pulmó pot ser beneficiosa pels pacients. La investigació s'ha fet des del(GECP) i confien que aquest descobriment beneficiarà més de 6.000 pacients de l'Estat cada any."Elsja han fet una aprovació ràpida perquè aquest medicament estigui disponible en centres hospitalaris nord-americans, i esperem que arribi aquest any atambé", ha confiat l'investigador principal i president del GECP,. Des del grup de recerca s'han mostrat contents perquè aquest estudi "obre la porta a un canvi global" del tractament del càncer precoç. El descobriment dels investigadors no consisteix només en un medicament, sinó que contempla un canvi en l'Ara mateix només un 30% dels pacients sobreviu a cinc anys. "Amb el nou esquema aquest percentatge podria arribar al 70%", ha confirmat Provencio. Un dels beneficis d'aquesta investigació és que també augmenta el nombre de pacients que, al final, es poden operar: un 93% de les persones que s'han sotmès a aquesta teràpia van ser operats, mentre que amb el tractament tradicional només s'opera un 69%. "És possible que més persones s'operin amb aquest enfocament perquè el tractament és més efectiu persense agregar toxicitat", ha detallat l'investigador principal.

