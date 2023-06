Sanitat retira un lot d'antibiòtics i en demana la seva devolució al laboratori

L'(AEMPS) ha retirat del mercat un lot de medicaments. Es tracta de, que és un antibiòtic que pertany a la família de les penicil·lines i segons l'AEMPS i el seu prospecte es pot utilitzar en tractaments d'infeccions com ara laEl lot del medicament era en pols i dissolvent i, concretament, es tracta del paquet T008, amb data de caducitat de. La retirada del medicament s'ha produït perquè el fabricant ha empaquetat l'antibiòtic en una caixa errònia: la de Benzetacil 1.200.000 UI. Per això l'AEMPS demana la "retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i devolució al laboratori pels canals habituals". Ara bé, es tracta d'una acció que s'ha pres per un defecte de qualitat, però quevital per a les persones que el prenen.

