El Barça perd més de 300.000 seguidors per celebrar l'Orgull LGTBIQA+ a Instagram

ha perdut més deal seu compte d'Instagram després que el club reivindiqués la diversitat sexual i els drets de la comunitaten una publicació pel dia de l'Orgull.En només 24 hores, el Barça ha estat el club més damnificat pels efectes de laque molts usuaris professen a les xarxes socials. El club va publicar una imatge en què es veien diverses banderes a la part alta de laAmb gairebé un milió de, el Barça ha vist com desenes de milers de comentaris negatius omplien la publicació. Molts ataquen el símbol de la bandera, s'autoerigeixen com a "" o, directament, justifiquen que "són del Barça, però deixen de seguir el club". Pràcticament,Molts són en anglès, de comunitats de seguidors blaugranes estrangers.El periodista, anterior responsable dels continguts digitals del club, ha estat el que ha assenyalat la baixada de seguidors que ha patit el club a Instagram arran de la publicació en defensa del col·lectiu.pateix aquesta davallada de seguidors per la seva reivindicació de l'Orgull.

