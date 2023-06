Serret acusa el govern espanyol de deixar de banda Catalunya en la presidència europea

Exigeix veu "pròpia"

La promesa del català a la UE

La consellera d'Acció Exterior,, ha carregat contra l'executiu deper deixar el Govern al marge de la(UE). "No ens té en consideració", s'ha queixat Serret en una entrevista a l'ACN en què ha lamentat la manca d'informació que han rebut pocs dies abans de l'inici de la presidència. També ladel govern espanyol per incloure l'executiu català en els actes que s'organitzen a Catalunya: "No ens estan donant gaire marge de participació". Així, la consellera ha afirmat que amb el PSOE al govern espanyol "no han desaparegut els entrebancs" a l'acció exterior que fa el seu departament isobre "l'ambició de tenir presència internacionalment".Serrat ha defensat que la feina que es fa des del país des del 2016 en aquesta escala és "legítima i exitosa" perquè, a parer seu, "ajuda a desenvolupar Catalunya com a societat i a teixir confiances mútues". Davant les "incerteses" per a les eleccions del 23-J i l'escenari d'un futur, la consellera d'Acció Exterior ha assegurat que no tenen por: "No ens arronsarem malgrat els intents de vetar-nos".La presidència espanyola del Consell de la UE arrenca aquest dissabte 1 de juliol i només sis dies després començarà la campanya electoral dels comicis. Hi ha previstesuna reunió informal dels ministres de Transport a Barcelona el 21 i 22 de setembre i una altra a Tarragona amb ambaixadors. Fonts de la presidència espanyola confirmen que la visita a Tarragona està prevista per al 20, 21 i 22 de juliol.Malgrat remarcar que, Serret ha posat com a condició tenir "veu pròpia" en les trobades que es fan a Catalunya. Tanmateix, no aclareix si hi haurà una representació institucional de la Generalitat "al màxim nivell".En una entrevista a l'ACN diumenge, l'eurodiputat del PSCacusava el Govern de ser poc proactiu per la presidència rotatòria de la Unió. La consellera replica ara que, a dos dies de l'inici de la presidència, l'executiu espanyol no els ha enviat oficialment les seves prioritats. "i planificació", ha considerat Serret, tot recordant la "mala impressió en l'àmbit europeu" que això pot generar. Igualment, ha acusat el govern de coalició de manca de coordinació amb les comunitats autònomes per tenir en compte les seves propostes per a la presidència.Amb tot, la consellera ha alertat quea Europa. Si bé Serret admet que "a vegades" poden coincidir amb els posicionaments espanyols a Brussel·les, d'altres no. Per exemple, pel que fa a. Per a l'executiu de, les prioritats a escala europea són el corredor mediterrani, la macroregió mediterrània, l'agenda 2030 i l'economia circular. També reivindiquen l'ús del català i la defensa de "l'escola catalana", explica Serret.Justament aquesta setmanaha demanat al govern espanyol que aprofiti la presidència per fer oficial el català al club dels 27, i li ha exigit que ho faci abans del 23-J. L'entitat ha opinat que la petició "no és una quimera" i ha assenyalat que "només cal reformar un reglament", segons ha defensat la vicepresidenta,Preguntada per aquesta petició, Serret ha evitat un ultimàtum i s'ha limitat a dir que aquestas'hauria de materialitzar "com més aviat millor". La consellera d'Exterior ha subratllat que el Govern sap que "la voluntat política és determinant a l'hora d'aconseguir el reconeixement del català al Parlament Europeu".

