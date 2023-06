Espectaculars tempestes elèctriques de matinada a Catalunya: el país, en alerta per noves pluges

Així baixa la riera de Castellet (Sant Vicenç de Castellet, Bages) després d’una tempesta que ha deixat més de 130 l/m² en alguns punts: pic.twitter.com/WClDEIATu3 — Àlex (@alexsnclmnt) June 29, 2023

Vic 👍 pic.twitter.com/kfg8KXnqKe — Iglesia de Mikel Landa Meana 🙏 (@UpperGG_) June 29, 2023

Bona festa major ⚡️ pic.twitter.com/ptvhwGsw3J — Jordi Vallbona Ylla-Català (@jordivallcat) June 29, 2023

Tempesta elèctrica: desenes de milers de llamps

En aquest episodi, els xàfecs han anat acompanyats en molts casos de pedra i fortes ratxes de vent, però sobretot d'aparat elèctric. La xarxa de detectors de llamps de l'SMC (XDDE) ha detectat la caiguda de 19336 llamps a Catalunya entre dijous i divendres a les 4:00 h. pic.twitter.com/JpnlZ7p6lq — Meteocat (@meteocat) June 30, 2023

per l'aigua, zones afectades per branques i arbres caiguts.de matinada han afectat centenars de municipis d'arreu del país en molt poques hores. Aquests xàfecs han deixat imatges espectaculars arreu del territori, entre llamps, acumulació d'aigua i afectacions diverses.Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase de prealerta davant la previsió que els ruixats i les fortes tempestes poden tornar aquest divendres. Concretament, l'per la intensitat de la pluja estarà activat entres la mitjanit i les 6:00 hores al, el, la, el, el Val, el, el, l', eli el. A partir de les 12:00 hores, les alertes es desplaçaran al quadrant nord-est, amb la incorporació del, lai elLa comarca delEls Bombers han rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb la tempesta que va colpejar el territori des de dijous a la tarda fins aquesta darrera matinada. LEl telèfon d'emergències 112 a Catalunya ha rebut més derucades fins a les sis del matí d'aquest divendres.Una altra zona que es va veure afectada va ser elon va caure pedra de més de dos centímetres. Aquí les fortes pluges també van inundar baixos i carrers de diverses poblacions pirinenques.Les pluges més intenses s'han registrat a les comarques de lai, amb menys intensitat, en les del voltant d'aquests quatre territoris. També han carregat amb força al Pirineu i Prepirineu o a la zona de Lleida, on han arribat a enregistrar fins a 45 trucades als serveis d'emergències.Elinforma que molts dels xàfecs que han afectat el país aquest dijous i aquesta matinada han anat acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. Ara bé, el més significatiu ha estat l'aparat elèctric d'aquests ruixats.(XDDE) ha detectat la caiguda de 19.336 llamps a Catalunya entre dijous i divendres a les quatre de la matinada.

