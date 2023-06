Suspès a mitja funció l’espectacle inaugural del Festival Grec per la pluja

El circ i el món coral s’han conjurat per crear The Pulse, una combinació insòlita que ha portat una seixantena d’artistes sobre l’escenari. El muntatge parla sobre la capacitat humana per connectar-se i ajudar-se mútuament per seguir creixent i, després de les funcions programades en el marc del certamen, s’embarcarà en una gira internacional. L’espectacle incorpora 24 acròbates de circ contemporani i 36 veus del cor.

Collboni, Garriga o Colau, entre els afectats

The Pulse s’han pogut veure diferents muntatges de cossos, a través d’unes estructures humanes que es movien amb precisió a través d’una xarxa de cordes en canvi constant. Uns moviments que recordaven a onades, o batecs, que es complementaven amb la part musical de les intèrprets catalanes.



Quan el muntatge començava a agafar certa envergadura, després d’una petita introducció general, ha estat quan ha descarregat la pluja i ha obligat els artistes a retirar-se de l’escenari. La gent que hi havia a les grades també ha marxat per refugiar-se i esperar una represa del show que finalment no ha arribat. Entre les autoritats que han assistit a l’acte inaugural hi havia la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i diversos representants de grups polítics barcelonins com Ada Colau, Ernest Maragall, Daniel Cirera o Xavier Trias.

La pluja ha obligat a suspendre a mitja funció l’espectacle inaugural del Festival Grec. La companyia australiana de circi elnomés han pogut interpretar una part del muntatge, ja que després d’una estona les condicions climatològiques han fet impossible la realització de la resta.El públic s’ha anat aixecant de les seves cadires, desplegant paraigües i posant-se impermeables i,suspenent per la seguretat dels artistes. Per alegrar la nit, les coristes han interpretat algunes peces a cappella als jardins i s’ha donat coca i cava als assistents que s’han quedat a esperar.

