Remeis casolans per evitar que els mosquits se't mengin aquest estiu

Una de les pitjors sensacions de l'estiu és la de saber que estàs compartint habitació amb un. Fins ara, els productes químics, com els plaguicides o els desinfectants, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però aquests productes, per les propietats intrínseques que tenen, poden comportar un risc per a la salut si no s'utilitzen de forma adequada i, per tant, cal racionalitzar-ne l'ús.Per això, per evitar picades de mosquits, cal prendre mesures de sanejament i d'higiene. En el cas d'utilitzar productes químics, s'han de prioritzar els productes de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient. Una altra mesura de seguretat és emprarUna opció és col·locar una la finestra de l'habitació. Els mosquits rebutjaran apropar-s'hi, ja que el vinagre és un repel·lent natural. L'té el mateix efecte i, si s'afegeix a la crema hidratant o al xampú, ja s'obté l'efecte desitjat -cal anar amb compte si es posa a la cara-. Un altre truc consisteix a posar unaa l'habitació, ja que l'olor farà fora els mosquits.Finalment, hi ha l'opció de. Cal tallar-la per la meitat i utilitzar la part superior. Si s'hi aboca aigua calenta i sucre, sense barrejar-ho, i s'hi afegeix una mica de llevat, els mosquits s'hi quedaran atrapats. Perquè funcioni, s'ha de deixar la mitja ampolla en forma d'embut sobre una superfície negra.

