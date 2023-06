El Grup Wagner deixarà de combatre a Ucraïna després que el seu líder i fundador, Yevgeny Priogozhin, hagi rebutjat signar contractes amb Rússia. Així ho ha indicat aquest dijous en una roda de premsa el portaveu del comitè de Defensa del Kremlin, Andrey Kartapolov, qui precisament ha identificat els desacords contractuals entre el grup i el govern rus com el detonant de la rebel·lió.



En declaracions recollides per l'agència de notícies estatal RIA, Kartapolov ha detallat que, dies abans de la revolta interna, el ministeri de defensa rus havia exigit compromisos per escrit als cossos que duien a terme tasques de combat en nom de Rússia, un acord que Priogozhin no va voler acceptar.

Dies després,va protagonitzar la crisi de seguretat més important a Rússia del segle XXI i, després d'iniciar una ofensiva cap a Moscou , va acordar la retirada amb Putin. Segons ha confirmat el president bielorús,, el cap del grup ja és a Bielorússia i, tal com estableix l'acord no serà perseguit ni processat i els seus mercenaris gaudiran de l'amnistia i es podran unir a l'exèrcit deLukashenko va jugar un paper fonamental en les negociacions i va exercir de mediador. Aquest dimarts, ha defensat durant un acte públic que Prigozhin, hores després que les autoritats de Rússia anunciessin l'arxivament de totes les causes penals obertes contra el Grup Wagner, segons ha informat l'agència de notícies oficial BelTA.

