Un micròfon obert deixa Susanna Griso al descobert: «No m'interessa veure aquesta noia que no sé com es diu»

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Una reportera del programa d'Antena 3ha tingut aquest dijous probablement una de les jornades laborals més complicades de la seva carrera. Poques vegades un micròfon obert fa tant soroll com el de la presentadora, que ha decidit ridiculitzar la seva companya que estava en directe perquè pensava que no se l'escoltava. Si bé, la periodista i el conjunt de l'audiència han pogut sentir perfectament la frase que ha deixat anar.". És el so que s'ha colat en directe mentre es duia a terme una entrevista a peu de carrer a un opositor que havia patit un imprevist abans de l'examen. La mateixa Griso s'ha adonat en el moment de l'error, com també la reportera, que. No era necessari que digués res, la seva cara parlava per ella.El directe ha continuat com si no hagués passat res i la presentadora no ha fet cap referència a la falta de respecte que acabava de protagonitzar. Les xarxes socials, però, no han deixat passar l'escena i s'han omplert de crítiques cap a Griso: "",", "", ""...

