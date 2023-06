Elha confirmat aquest dijous que el seu candidat,, no anirà al debat que ha proposat RTVE i que s'ha de celebrar el 19 de juliol. Es tracta d'un debat a quatre en què RTVE també ha convidat, que ja han confirmat la seva presència. El PP ha manifestat que el debat ha de ser entre 7 candidats, incloent els líders estatals, però també els d'Els populars ha afirmat que aquestes forces polítiques independentistes i nacionalistes porten "cinc anys redactant les lleis que avala el PSOE ique defensa el govern". És per això que des de la direcció de Gènova han considerat que la participació dels catalans i bascos al debat és "pels espectadors".Així doncs, i tenint en compte que tampoc participarà en el debat de la SER i El País, Feijóo només ha confirmat la seva presència a un cara a cara en tota la campanya: el que ha organitzatel pròxim. Els socialistes han celebrat que assisteixi al cara a cara, però no han enterrat encara la seva proposta de celebrar més debats entre els candidats. A més, des del PSOE han etzibat que aquest gest del líder popular és un menyspreu cap a la corporació de mitjans estatals.RTVE ha anunciat aquest dijous que celebrarà un nou debat amb unes condicions similars a les que vol Feijóo: amb presència dels líders d'ERC, PNB i Bildu. De totes maneres el PP encara no ha confirmat l'assistència del seu candidat. El dia 3 de juliol hi haurà una reunió per intentar pactar les condicions del debat.La disconformitat amb la celebració dels debats ha encetat unaamb el PP com a protagonista. Aquest dimarts els populars han acusat RTVE dei n'han assenyalat la seva parcialitat. Ho ha expressat així el vicesecretari del partit,en una carta en què ha rebutjat assistir a una reunió amb diferents representants de les quatre principals forces estatals per negociar les condicions i característiques dels debats.

