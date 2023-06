L'empresa d'entregues ultraràpides Getir presenta un ERO per als 1.500 treballadors que té a l'Estat

era un supermercat que no obria al públic. La gent feia les seves comandes des de casa i els repartidors de l'empresa, que sí que podien entrar a les instal·lacions, havien d'entregar la cistella de la. Aquest tipus d'empresa d'entregues ultrarràpides va arribar fa dos anys i mig a Barcelona, i d'aquí a poc ja no en quedarà cap rastre del seu pas.ho va avançar fa unes setmanes, i ara ho ha confirmat Getir.L'empresa d'origen turc ha anunciat un(ERO) que afectarà tota la plantilla que tenen a l'Estat:. Aquest expedient es coneixia des de mesos enrere, però no se sabia l'abast que tindria. En un comunicat,ha explicat que Getir ha optat "pel cessament total de l'activitat". Segons han avançat els representants dels treballadors, que aquest dijous s'han reunit amb l'empresa, ja s'ha iniciat la negociació que ha de fer efectiu el procés d'acomiadament dels seus treballadors.El sindicat també ha denunciat que l'empresa ha proposat laals treballadors afectats pels acomiadaments: 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. Segons les xifres que va avançar TV3, aquest acomiadament afectarà uns. A Madrid compta amb 600 més, i també té instal·lacions en altres ciutats com Màlaga, Sevilla i València.va ser una altra empresa de supermercats fantasma que va a terra a Barcelona en un moment similar a Getir. D'aquell boom d'aquesta mena de negocis, res en queda. Gorillas va tancar el, quan la va comprar Getir. En poc temps les dues empreses ja hauran desaparegut.

