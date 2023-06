L'independentisme és un dels terrorismes «més actius i violents» a l'Estat, segons l'Europol

L'inclou en un informe l'com elsa l'Estat. En un document sobre la situació pel que fa ala la UE, l'agència de la UE que gestiona la informació criminal i de seguretat apunta que l'independentisme català i el basc "combinenamb" amb "missatges contra l'estat espanyol i les institucions, així com contra el capitalisme"."Les lluites socials i econòmiques estan sent utilitzades per aquests grups en els seus, també com a oportunitat per reclutar els sectors més desafavorits de la societat", apunta l'informe.En una intervenció al comitè de Llibertats del Parlament Europeu, el director executiu de l'Europol,, ha apuntat que són elsels qui elsles "". Preguntat per l'eurodiputada d'ERC Diana Riba sobre l'assenyalament a l'independentisme català, Lecouffe ha afirmat que la informació l'ha aportat l'Estat i que ells comproven que sigui "". "", ha remarcat.En la seva intervenció, el director executiu de l'Europol també ha subratllat que, sinó que "es tracta deels actes terroristes". "Se segueixen i controlen tots els tipus de discursos que poden portar a l'extremisme sense que siguin necessàriament actes terroristes d'entrada", ha insistit.En la seva pregunta a Lecouffe, Riba ha lamentat la manca de "concreció" per apuntar l'independentisme català com a violent. "Ens costa creure per què es parla d'aquesta situació a Catalunya. No hi ha hagut detencions, ni actes violentes ni cap situació perquè estigui representada en aquest informe", ha remarcat.

