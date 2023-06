Netflix estrena un «reality» amb «deepfakes», una IA que s'utilitza en pornografia

Confirmamos: El deepfake ha sido creado para darnos los mejores salseos. El reality #FalsoAmor llega el 6 de julio. pic.twitter.com/DP6MLlofRk — Netflix España (@NetflixES) June 29, 2023

Twitch streamer Atrioc issued an apology after accidentally revealing that he watched deepfake videos of streamers Pokimane and Maya pic.twitter.com/oEjHnGS3Ax — Dexerto (@Dexerto) January 30, 2023

En què consisteix el nou reality de Netflix?

"Un tòrrid reality on la tecnologia deepfake difumina la línia entre la veritat i la mentida", sentencien en la promoció.

"Des de Netflix, seguim apostant pels realities i per portar la innovació en formats espanyols a tot el món. Posem el deepfake al servei de l'entreteniment", afirmava Alvaro Díaz, un dels responsables de Netflix Espanya, a la nota de premsa enviada als mitjans de comunicació. "En un món que veu com l'arribada de la intel·ligència artificial està revolucionant-ho tot, des de Cuarzo Producciones fem un pas més apropant aquest univers a l'entreteniment a la televisió", afegeixen els responsables de la productora que dona vida al reality.

En la seva cursa per aconseguir nous subscriptors i ampliar el seu públic, la més que coneguda plataforma de contingutva absorbir productes televisius que són producte de premsa rosa per ampliar el seu catàleg. A l'estat espanyol van tenir un èxit sonat, ja que l'audiència estatal és propensa, com marquen els indicadors, a consumir aquesta mena de contingut.que ha establert els nivells audiovisuals de la companyia al fons d'una claveguera.és elaquest dijous, a través d'un anunci a les seves xarxes socials amb el següent missatge:. En el tràiler de presentació, ens mostren diverses personalitats del món de la televisió i dels programes d'aquesta índole (ex-participants de shows de Telecinco) en el que expliquen el funcionament del concurs i la campanya de màrqueting que han realitzat a les seves xarxes en els últims dies.Elés una tecnologia queper generar vídeos o imatges falses amb la suplantació d'una identitat. És a dir: escanejant una cara, la poden introduir en una fotografia o en un vídeo i semblaria que fos realment aquella persona la que protagonitza totes dues.i ja ha fet el salt en el món dels streamers d'una manera molt concreta:Afecta de manera singular les dones: actrius, influencers, personalitats, streamers i altres famoses, que han vist com les seves cares i les seves veus han estat incrustades en contingut pornogràfic.són el pa de cada dia de moltes dones exposades a la sexualització dels seus cossos. Internet en va ple.per aconseguir aquesta mena de productes.Un cas singular va ser el de l'streamer nord-americà, molt conegut als states. Va ser caçat consumint aquesta mena de contingut i va acabar demanant perdó entre llàgrimes. La reacció de moltes dones que apareixien en aquestes imatges, com, que es va trencar en directe en donar la seva opinió al respecte.Sota aquesta premissa llancen aquest programa en què diverses parelles s'enfrontaran a escenes, vídeos i situacions generats per deepfake sobre les seves respectives companyies sentimentals. En total, cinc parelles "posaran a prova la seva confiança", tal com defineixen des de Netflix.El premi sónper a la parella que aconsegueixi superar les proves. La presentadora serài tindrà

