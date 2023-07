Mònica Usart: «No podem ser egoistes, cal sacrifici i responsabilitat amb el medi ambient»

Quin món habitaran els nostres fills? Serà un lloc amable per viure-hi? Laestà obligant moltes dones a replantejar-se la possibilitat de tenir fills. Té sentit portar noves generacions a un món que està en flames? Encara queda alguna possibilitat per mirar el futur amb optimisme?La crisi climàtica que està vivint el nostre planeta no té precedents.anteriors en els quals emmirallar-nos. Per això les notícies semblen cada vegada més acaparadores i, davant d’un xoc tan fort de realitat, poden crear episodis d’, és a dir, d’angoixa a laque genera els efectes d’aquestaés divulgadora científica i meteoròloga, però també és mare. Reconeguda per la seva veu radiofònica, actualment treballa a RAC1, però també ha escrit diversos llibres, ha col·laborat en molts mitjans i ha estat l’última convidada de l’Elefant , el pòdcast de Nació conduït per Irene Ramentol que busca desmuntar els marcs mentals i prejudicis sobre l’ecoansietat.- No ho sabem ben bé. Jo t’haig de dir que, dedicant-me al que em dedico, molt sovint donem notícies relacionades amb el canvi climàtic o amb el futur del nostre planeta que no són gaire esperançadores. Per exemple, l’Àrtic es podria trobar sense gel al setembre de l’any 2030. I això és una imatge que mai m’hagués imaginat i encara menys que aquest canvi l'estiguéssim provocant els humans. Veiem que a curt termini ens passaran moltes coses i que ja estem vivint les repercussions en el present. Tot això fa molta por perquè és un futur incert i crea neguit. La clau de tot plegat és saber-se adaptar, però, si el canvi és molt ràpid, les adaptacions són molt més traumàtiques. I el canvi tot indica que serà brusc. Hem d’encaminar els nostres esforços perquè les noves generacions s’adaptin a aquest canvi.- El nostre planeta ha viscut un canvi climàtic com mai. No tenim on emmirallar-nos, anem a cegues. La notícia de l’Àrtic no s’esperava tan aviat. Hi ha factors que ens ballen una mica i que, a l’hora de fer els pronòstics, ens indiquen que no anem bé. L’objectiu és que la temperatura no superi el llindar dels 1,5 graus, i per això has de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, però està succeint tot el contrari. Per tant, és un acord que ens hem de començar a treure del cap perquè ja hi ha zones del planeta que el superen. A més, hi ha punts calents on la temperatura augmenta molt més acceleradament. Aquestes projeccions ens portaran a un escenari una mica perdut i anirem veient com es van avançant.- Deixar de ser egoistes. Jo crec que tothom pensa molt en ell mateix, el seu benestar i la seva comoditat. Els meus consells són que la gent ha de ser més conscient i responsable. Ells també són responsables i han d’actuar per ajudar al planeta. L’acció ha de ser a nivell personal i a nivell de governs. Cal un punt de sacrifici.- És un bon debat. Jo com a científica tinc l'obligació quan llegeixo una notícia que és prou important de comunicar-la. No ho podem amagar. Imagina’t que haguéssim estat ocultant tot el que fa referència al canvi climàtic. Estaríem en un món descontrolat totalment i la informació ha d’arribar sempre que el contingut sigui útil. Últimament, als mitjans se’ns escolta molt més i el tema ha començat a interessar molt. Un cop els mitjans s’adonen que el canvi climàtic és una realitat, se’ns ha donat veu. Jo soc partidària d’explicar-ho sempre sent molt rigorosa i científica.- Jo soc optimista quan veig que encara hi ha esperança i els diferents països decideixen fer trobades per abordar aquest tema. Podríem estar ignorant aquesta problemàtica i fer com si res, però cada vegada se n’està parlant més. S’està movent també el tema de les energies renovables, la gent té consciència a l’hora de comprar un cotxe elèctric en detriment d’un de benzina i la societat cada vegada recicla més. Aquesta és la part positiva, tot i que anem lents si ho comparem amb la velocitat amb què està afectant el canvi climàtic al planeta. Valoro la intenció de tothom per canviar i dels governs per reunir-se. Però pel que fa a aconseguir reptes no ho acabo de veure clar.Pots mirar i escoltar el segon episodi,, a les principals plataformes: Spotify

