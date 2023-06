La nova tàctica d'Aitana per esquivar les preguntes de la premsa rosa: «On vas de vacances?»

tienes vacaciones este año? ESTOY MEADO pic.twitter.com/4gGwVJ2K8u — k (@KilianGarcia_) June 29, 2023

és una de les artistes catalanes de major recorregut internacional, pràcticament a la mateixa altura mediàtica que Bad Gyal i només superada per Rosalía . Amb més de 13 milions d'oients mensuals a, la cantant de Sant Climent de Llobregat és també una de les figures que generen més interès a la premsa del cor i la seva experiència amb aquests mitjans li ha permès desenvolupar tàctiques per esquivar les preguntes més incòmodes.L'artista ha estat sorpresa per una reportera a l'aeroport de Madrid, que li ha llançat algunes. Si bé, lluny de posar una mala cara o retreure-li l'abordatge, Aitana ha optat per preguntar-li pels seus plans per a l'estiu. "", l'ha interceptat. "A Mèxic", ha contestat la periodista per seguir-li el joc. "", ha continuat la cantant, deixant una demostració de subtilesa i amabilitat.Des de la seva sortida d'el 2017 no ha parat de créixer en la seva carrera musical, de la mà de la mediàtica. Protagonista de moltes informacions de premsa groga, Aitana va intentar fer un discurs públic en el qual els paparazzis la deixessin en pau "perquè començava a tenir por" . En aquesta línia, només aborda qüestions delicades com el bullying i les drogues en ambients propicis, com en el pòdcast de fa unes setmanes.

