L'OMS estudia si l'edulcorant aspartam és potencialment cancerigen

L'és un edulcorant artificial que s'utilitza per endolcir aliments que diuen no contenir sucre, altres que són baixos en calories i, inclús la pasta de dents. Sovint els científics han assenyalat que és un producte que potla salut. Ara l'(CIIC), un òrgan de l', està estudiant el potencial cancerigen d'aquest edulcorant.El procés d'investigació està obert, però segons ha informat l'agència, l'organització sanitària declararà aquesta substància com a "possible cancerigen per als éssers humans". Els resultats definitius i oficials es faran públics el pròxim. En tot cas, la decisió del CIIC ja està presa, ja que a principis d'aquest juny es va reunir un comitè d'experts externs al centre.Altres resolucions del CIIC diferents substàncies han generat molt de debat i inquietud entre elss. Inclús han provocati pressions sobre els fabricants per refer i adaptar les seves receptes. És per això que es tem que els resultats d'aquest informe puguin ser confusos per a la població.El dictamen del CIIC no tindrà en compte la quantitat de producte que una persona pugui ingerir sense perill. Aquesta mena de recomanacions són responsabilitat del(JECFA), també de l'OMS. Aquest grup publicarà la seva recomanació el mateix dia que el CIIC. Fins ara, el JECFA afirmava que el consum d'aspartam era segur dins d'uns límits: un adult de 60 quilos hauria de beure entrede refresc dietètic al dia per estar en perill.

