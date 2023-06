La factura de l'aigua de Barcelona és la més cara de l'Estat, segons l'OCU

La factura de l'aigua de Barcelona és la més cara de l'Estat, segons un estudi elaborat per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). En concret, el rebut anual per una llar de tres o quatre persones -amb una despesa de 175 metres cúbics- a la capital catalana ascendeix fins als 520 euros a l'any, molt per sobre de la mitjana de 306 euros al conjunt de l'Estat.



Lleida, amb 442 euros de mitjana; Tarragona, amb 435 euros; i Girona, amb 328 euros; també superen la mitjana estatal, segons els càlculs de l'OCU. L'organització de consumidors ha lamentat la disparitat de preus entre ciutats i ha denunciat, a més, que la política tarifaria de molts municipis "no fomenta l'estalvi d'aigua" perquè els costos fixos del servei són "molt alts".

Les xifres de totes les capitals catalanes contrasten amb, on es registra la tarifa més barata de l'Estat, de. L'OCU també ha denunciat que a Lleida, la factura s'ha encarit un 13,5% respecte del 2020 i a Girona, un 10,7%. Ala factura se situa ena l'any.Pel que fa a la diferència de tarifes, l'estudi alerta que. En aquest sentit, l'OCU critica que els municipis cobrin quantitats diferents pel sanejament de l'aigua, element "" tenint en compte que les tasques d'una empresa depuradora "no haurien de diferir molt d'un lloc a un altre". Amb tot, l'organització ha demanat unai que siguin "transparents, comparables i senzilles". Així mateix, tenint en compte el context de sequera, ha apostat per

