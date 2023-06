L'FBI intervé a Barcelona per detenir un perillós fugitiu en cerca i captura

La Policia Nacional espanyola i l'FBI nord-americà han detingut en una operació conjunta a Barcelona un perillós fugitiu amb una Orde Internacional de Detenció per un frau superior a un milió de dòlars nord-americans. L'investigat, de nacionalitat polonesa, es feia passar per empleat d'uns magatzems comercials de renom per aconseguir transferències de les seves víctimes i estafar-les.



A l'investigat li constava una Ordre internacional de Detenció per la presumpta comissió dels delictes d'estafa, usurpació d'identitat i blanqueig de capitals, així com antecedents per tràfic d'armes. Finalment, els agents el van detenir a mitjans del mes de juny a l'aeroport del Prat, quan arribava d'un vol procedent de Dubai. En aquell moment l'home va lliurar un passaport diplomàtic de Guinea Bissau.

Fruit del registre del seu domicili, un, els agents van intervenir dispositius electrònics, la clau d'un vehicle d'alta gamma, documentació i una gran quantitat de joies. A més, van descobrir quea Bèlgica, Canadà, República Txeca, França, Alemanya, Letònia, Mònaco, Polònia, Espanya, Emirats Àrabs, Estats Units i Vietnam.A conseqüència de l'operació, van intervenir–entre els quals es troben cinc ordinadors, nou telèfons mòbils, dos discos durs, quatre memòries USB i vuit targetes SIM-, així com. A banda, la investigació policial també va permetre acreditar que una víctima nord-americana hauria transferit almenys 700.000 dòlars a un compte obert del Regne Unit, amb l'ús de documentació usurpada.

