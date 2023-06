Quan s'estrena «Joc de cartes»?

Aquest estiu torna. Qui sap si amb els ganivets damunt la taula, però el programa detornarà a enganxar els catalans i catalanes a la televisió. El cuiner català anirà a la recerca delss, i en aquesta edició, fins i tot, traspassarà la frontera.Durant la temporada passada, que va acabar a principis de 2023, el concurs televisiu de restaurants catalans va registrar quotes de pantalla històriques, sent elde la seva franja. De mitjana,van veure cada setmana els episodis del concurs de la televisió pública. Per tot plegat, Joc de cartes es mantindrà a la graella dels, dia en què s'ha fet fort i no té rival.El seu retorn estival a les cases catalanes serà a partir del, un cop s'acabi El Factor Clau de Xavier Sala i Martín, que es va estrenar aquest dimecres. Els nous episodis del concurs de Marc Ribas es van gravar durant els primers mesos de 2023, i un d'ells es va rodar aTres anys després, Ribas i, el programa emès a la televisió valenciana, tornaran a viatjar per fer el capítol especial de la revenja de l'. Un programa que ha de servir per trobar el millor restaurant de paella de. Segons va informar TV3 a l'abril, la nova temporada de Joc de cartes inclourà "canvis en la mecànica de puntuació". Unes modificacions que, en alguns capítols, podran capgirar el resultat final de la classificació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola