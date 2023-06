Un home mata la seva dona llançant-la per la finestra a l'Hospitalet de Llobregat

El jutge instructor del jutjat de violència sobre la dona deha enviat a presó un home acusat d’un presumpte homicidi consumat de violència de gènere. Dimarts passat, l'individuper la finestra d'un bloc de pisos de la ciutat, provocant-li un traumatisme cranioencefàlic que ha acabat sent mortal. Aquest dimecres ha perdut la vida.Els tribunals ja han escoltat la versió dels fets de l'acusat així com de diversos testimonis i ha estat tot just després que ha pres la decisió d'enviar-lode manera provisional, comunicada i sense opció a fiança. Això sí, el jutge ha decidit suspendre la pàtria potestat del fill que tenien en comú i li ha prohibit comunicar-se amb ell. Ha atorgat la guarda i custòdia a un familiar.L'individu ha defensat que la seva dona va caure, però el lletrat no s'ho creu. Ben bé al contrari. Està convençut que va ser ell qui li va precipitar al buit per assassinar-la. En la causajudicials entre la parella.

