, ha mort aquest dijous a l'edat de 81 anys. Segons ha avançat, el divulgador musical i col·laborador del diari del Grup Godó ha perdut la vida a causa d'una disfunció orgànica que l'havia mantingut hospitalitzat diverses setmanes.Reconegut per ser una de les, va escriure durant dècades sobre les grans funcions que es feien a nivell nacional i en diverses parts del món. Va escriure diversos llibres sobre el tema i ha estat un dels responsables de l'elaboració de lau. També era un dels artífexs de la selecció musical de laNascut el 1942 a Los Teques, un municipi de Veneçuela, Alieraquest mateix mes de juliol, on li anaven a atorgar ladel Gran Teatre. La institució i La Vanguardia han escrit emotius comiats per una de les grans figures de la crítica cultural de Catalunya.Fill del psiquiatre Joaquim Alier, exiliat a Veneçuela, va viure amb la seva família a Nova York, a Brisbane, a Nova Guinea i a l’illa de Java., on va prosseguir la formació musical iniciada amb la seva mare. El 1979 es va doctorar per la UB amb la tesi. El 1987 va guanyar la plaça de professor titular a la Facultat de Geografia i Història de la UB.Juntament amb Fel 1991 va fundar la revista, que va dirigir fins al 2000. Divulgador operístic molt popular, va ser col·laborador habitual en diversos mitjans de comunicació. Van destacar els programes, dirigits pel periodista Marcel Gorgori, amb qui també va presentar durant tres temporades (entre els anys 1998 i 2001) el programaal Canal 33.

