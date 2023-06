La revista National Geographic acomiada els seus últims redactors

, la prestigiosa revista de naturalesa i ciència, ha acomiadat aquest dimecres els seus últims redactors en plantilla. La publicació deixarà de vendre's alsa partir de 2024. Ja fa molts anys que la revista està immersa en una, i per això han hagut de fer front a retallades i acomiadaments.Walt Disney Co. va comprar la revista l'any 2015, i des de llavors els reajustaments de plantilla s'han anat succeint. Aquests últims acomiadaments afecten, segons ha publicat el diari. Ara bé: que deixi de vendre's en quioscos a partir de 2024 no vol dir que la revista desaparegui, sinó que quedarà només com a unA partir d'ara, National Geographic inclourà articles fets peri coordinats per editors. Segons ha informat el diari nord-americà, la revista també ha reduït els, unes condicions que permetien que els professionals de la imatge viatgessin durant molts dies per poder capturar les icòniques fotografies de la publicació.

