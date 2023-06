Feijóo fa marxa enrere amb la reforma laboral i assegura que la mantindrà: «Substancialment és bona»

El líder del PP,, ha anunciat aquest dijous que fa marxa enrere de la seva proposta de fer "canvis importants" a laimpulsada pel govern espanyol dei avalada per la Comissió Europea. En el seu moment, el PP hi va votar en contra i ell va arribar a dir que impulsaria les modificacions que considerés oportunes tot i que això suposés "trencar l'acord arribat amb els sindicats i la patronal".Després que la mateixa CEOE presidida perdemanés al PP desistir en la missiva, ara Feijóo assegura que no en tocarà ni una coma i que mantindrà “intacta” la reforma si tant la patronal com els sindicats així ho volen. "L'acord és molt important", ha considerat el candidat conservador, que ha qualificat la reforma dedes d'una roda de premsa a Brussel·les, on ha participat en una reunió de la seva família política prèvia al Consell Europeu.", ha afirmat. Amb tot, ha aclarit que ell no ha dit que no respectarà la reforma laboral si arriba al Palau de la Moncloa, perquè és "" i ha afegit que per al seu partit és "" aquest acord. Així, si arriba a encapçalar l'executiu espanyol, Feijóo es limitarà a trucar als agents socials i veure si potque estan rebent d'alguns sectors productius com el de l'automoció.Tot hauria estat un malentès, aleshores, diu el cap de l'oposició, que ha assenyalat que valora la reforma com a "". "I si els sindicats i la patronal entenen que la reforma s'ha de mantenir intacta,", ha reiterat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola