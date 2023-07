Tot el que volies saber d'Albert Botran i ningú t'havia explicat

1. Militant de Poble Lliure

2. Va vendre entrades a les Ruïnes d'Empúries

3. Els policies del Congrés acostumen a parar-lo

4. Als fatxes, ni aigua

5. Amistat amb Oriol Junqueras

6. Apassionat de la història contemporània

7. Un especialista en paelles

8. Sentiment agredolç de l'etapa a Molins

9. Discursos a mida 16

10. Correfocs o concerts els caps de setmana

Lava haver d'accelerar el debat intern per decidir si presentava candidatura a lesdesprés de l'avançament electoral. Entre la militància es va imposar el sí i l'escollit per encapçalar la llista va ser(Molins de Rei, 1984), una cara coneguda que els últims quatre anys ha fet de diputat a Madrid i abans ja havia estat al Parlament. Historiador i militant de, ja era partidari que la CUP tornés a competir a les espanyoles molt abans que Sánchez optés per convocar eleccions. Els cupaires opten a mantenir els dos diputats i, si pot ser, guanyar el tercer a Girona. En públic, té una actitud tranquil·la, però els seus discursos al Congrés acostumen a indignar la dreta i l'extrema dreta, i en alguna ocasió l'han fet callar per expressar-se en català des de la tribuna. A continuació, tot el que volies saber sobre Botran i que ningú t'havia explicat.Albert Botran és militant de Poble Lliure, un dels partits que dona suport a la CUP, on el diputat també milita. Va començar a involucrar-se activament en l'esquerra independentista al(MDT), que més endavant s'integraria a Poble Lliure. Aquest partit ha perdut força darrerament a la CUP i s'ha centrat en altres fronts, com ara la lluita sindical, feminista o el mateix Consell per la República que presideix Carles Puigdemont. Poble Lliure en forma part, però la CUP no.Al marge de la política, Botran ha fet diverses feines. Ha treballat repartint pizzes, en una indústria gràfica i fent de cambrer. També a Òmnium, com a tècnic de projectes. Durant una època, a treballar a les Ruïnes d'Empúries, on feia deo vigilava l', una estàtua trobada al jaciment l'any 1909 i que va després de molts anys al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona, va tornar a Empúries l'any 2008.En aquests quatre anys al Congrés, Botran ha vist que hi ha molt pocs diputats que escoltin el que parla a la tribuna d'oradors. Allà se les ha tingudes més d'una vegada amb la presidenta del Congrés,, per parlar en català. També ha hagut d'aguantar que elsde l'entrada de la cambra el parin habitualment. Potser perquè no porta corbata, o directament, pensa el diputat de la CUP, "per tocar els nassos".Les hores de feina al Congrés fan que molts diputats acabin tenint relació amb d'altres que es troben a les seves antípodes ideològiques. No és el cas de Botran, que assegura que les cerveses les fa amb els seus amics, que ja els veu poc per culpa de la seva feina a Madrid, i que mai "els faria el salt" amb unBotran manté una relació de confiança amb. Es van conèixer a la UAB i van fer amistat, perquè a la universitat no hi havia gaire gent del Baix Llobregat. Botran és de Molins de Rei i Junqueras de Sant Vicenç dels Horts, pobles veïns. Més tard van escriure un llibre junts - Les Proclames de Sobirania de Catalunya (1640-1939) (Farrell Editors)- i el líder d'ERC va ser present quan el candidat de la CUP va fer 25 anys. Quan era a la presó, Botran el va visitar un parell de vegades i li va escriure. Últimament, però, no es veuen tan sovint.Botran és historiador, va estudiara la UAB i ha escrit diversos llibres. És un apassionat de la història contemporània i li agraden especialment els volums escrits per Josep Fontana i Josep Termes de la Història de Catalunya (Edicions 62), que assegura que es llegeixen com dues novel·les d'aventures.El seu plat preferit són les, però com a cuiner és un especialista en la paella. De fet, li va ensenyar a cuinar-la un amic de Carcaixent, al País Valencià.Els seus inicis en la política institucional van ser a l', on va ser regidor entre els anys 2011 i 2015, abans de fer el salt al Parlament com a diputat de la CUP. De l'etapa a la política municipal en guarda un sentiment agredolç, perquè no s'hi podia de dedicar plenament i tenia la sensació de no estar a l'altura. Ara bé, ho recorda com un honor, perquè se sent molt identificat amb el municipi.Quan ha de fer una intervenció al Congrés, el discurs l'escriu ell i l'imprimeix amb lletra mida 16. Com que sovint les intervencions de la CUP indignen alguns diputats, si hi ha algun fragment polèmic, perquè l'escridassada de l'hemicicle no li faci perdre el fil.Quan té temps lliure o els caps de setmana i si està amb el seu fill Miquel, acostuma a fer algunao anar a algun. També li agraden els. Si està sol amb la seva parella, li agrada fer xefles amb amics i família, anar a sopar fora o a algun concert.

