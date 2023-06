La policia espanyola escorcolla la comissaria central de la Guàrdia Urbana d'Hospitalet de Llobregat

Agents de la(Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la policia espanyolaaquest dijous la. Fons del consistori han confirmat que l’actuació està relacionada amb el frustratde superintendent del cos policial local.Les oposicions van ser suspeses pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona fins la celebració del judici, fixat pel mes de juliol del 2024. Des de l’Ajuntament es “respecta” l’actuació policial, però es reitera que tot el procés d’oposició es va fer correctament.La suspensió del procés per cobrir la plaça de superintendent va arribar després que undel cos que també hi volia optarel llavorsde la Guàrdia Urbana,, i al regidor de Seguretat del moment,, per un presumpte delicte de prevaricació continuada i falta d’imparcialitat.A l’oposició per guanyar la plaça de superintendent només s’hi van presentar l’anterior cap de la Guàrdia Urbana, l’intendent Ramon Dosaigues, i l’agent denunciant, que va quedar exclòs a la prova psicotècnica. Aquest, un cop fora del procés selectiu, va impugnar la decisió del tribunal amb unon exposava tot un seguit de presumptes irregularitats.Una d’elles és que Dosaigüesels galons d’intendent i l’arma reglamentària, vulnerant d’aquesta manera el principi d’igualtat perquè el procés selectiu era de convocatòria lliure i no era necessari ser membre de la Guàrdia Urbana.La suspensió de la convocatòria ha fet que Dosaigües, un cop finalitzada la seva comissió de serveis, hagi tornat al Prat de Llobregat per ocupar la seva plaça a la Policia Local.

