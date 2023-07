10 notícies que et podrien fer augmentar l'ecoansietat

Maria Serra

Mònica Usart

Àngel Serra

Entre l'ecoansietat i el menfotisme climàtic

10 males notícies ambientals

No pensis en un elefant, no pensis en un elefant, no pensis en l'... La “por crònica a la mort ambiental” –tal com la defineix l'Associació Americana de Psicologia- i que centra el segon episodi de L'Elefant , el nou pòdcast deque lideren Irene Ramentol –presentació i direcció- i Gemma Cuadrado –producció executiva-. Per “no pensar en l'ecoansietat” conversen amb, activista i ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima;, física i meteoròloga de RAC1 així com, psicòleg i investigador de la UVic-UCC.Activista i ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima"Si veig que el mal que s'està fent al planeta és irreversible, no portaré fills a aquesta terra".Física i meteorològa de RAC1"El món que els tocarà habitar no serà un lloc amable, les projeccions que tenim avui no són esperançadores".Psicòleg i investigador de la UVic-UCC"L'ecoansietat en si no és dolenta, perquè predisposa a l'acció i pot mobilitzar a actuar".Pots mirar i escoltar el segon episodi,, a les principals plataformes: Spotify Estar informat sobre les darreres dades de canvi climàtic o contaminació pot facilitar tenir ecoansietat. Ho admetia fa uns mesos en aquesta entrevista Gisela Torrents, una ambientòloga especialitza en les negociacions internacionals de canvi climàtic. De fet, ha pogut assistir a totes les conferències de les parts (COP) del conveni climàtic des del 2016. “Si analitzes les projeccions per al nostre país, l'estrany seria no tenir ecoansietat”, admetia.Tanmateix, sigui per manca d'informació, per menfotisme o com a part de l'onada reaccionària que recorre Europa, la preocupació pel canvi climàtic va a la baixa a Catalunya des del 2018 , segons recullen les enquestes de la Generalitat. Del 2017 al 2021 s'ha passat d'unper l'emergència climàtica a unCuriosament, elssón el grup de població que més preocupació mostra pel canvi climàtic: un 46% d'aquests enquestats afirma estar "molt preocupat" davant la problemàtica, per davant dels treballadors, aturats o estudiants. El mateix passa en els grups d'edat, ja que els catalans de 65 a 75 anys són els més conscienciats (46%), mentre que, que se'ls pressuposa una sensibilitat major.Un dels objectius dera parlar d'emergència climàtica sense provocar. Tanmateix, les males notícies s'acumulen i hi ha el risc d'una certaambiental. Aquest estudi és rellevant? Aquesta dada és nova? Per exemple, només en els darrers dos mesos hem publicat aquestesque ens deixen clar que no anem pel bon camí.

