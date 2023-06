L'excúpula d'Interior defensa el nomenament d'un escorta de Puigdemont com a assessor de Buch

Antics alts càrrecs deldurant el mandat del consellerhan defensat aquest dijous el nomenament del sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà com a assessor en matèria de sistemes de seguretat. L'exdirector general de la Policia Andreu Joan Martínez, l'exsecretari generali l'excap de gabinet i actual director de la Policia,, han explicat que Buch buscava un policia perquè l'assessorés en matèria de seguretat i no els va estranyar que Escolà fos l'escollit. Tots el van veure treballar al Departament, però no sabien que sovint viatjava aper fer tasques de protecció a l'expresident

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola