Els protectors solars a la llista negra de l'OCU

Babaria Protector Solar per a nens SPF50+.

Cien Infantil Esprai Solar 50+ (Lidl).

Cien Sun Cream Kids SPF 50+ (Lidl).

Ecran Denenes Llet protectora pells sensibles atòpiques 50+ Esprai.

L'Organització de Consumidors i Usuaris () ha publicat aquest mateix dijous la sevaen el mercat espanyol per aquest estiu 2023. En concret, n'ha agafat 29 per a l'estudi, tant en loció com en esprai. Totes ellesque anuncien, però la prestigiosa entitat alerta que ha detectat filtres en la composició de moltes d'elles que poden ser considerats, és a dir, químics capaços de mimetitzar les nostres hormones i, per tant, d'alterar el nostre correcte funcionament corporal afectant negativament la salut.Per això, l'OCU les ha exposat ien la mesura del possible, sobretot si les hi posem a una criatura. Són quatre i les podràs trobar al supermercat, pren nota.Arriba l'estiu i tots i totes correm a comprar un bon protector solar per gaudir del sol sense preocupar-nos. Hi ha persones per a tot. Algunes busquen cremes que siguin tan segures com sigui possible, d'altres que siguin respectuoses amb el medi ambient i d'altres directament que siguin barates. Però, anem amb compte perquèi, actualment, hi ha productes al mercat que estan fets de substàncies dubtoses.I aquí és on entren en joc els protectors solars analitzats per l'OCU. Dels 29 que ha pres en consideració, almenys quatre tenen, elements que es fan servir com a filtres solars químics i que tenen una innocuïtat que l'organització posa en dubte.L'OCU ha admès que "cada cop es recorre menys a aquests filtres en les fórmules", però encara s'hi poden trobar com en els exemples prèviament esmentats. Per l'que representen, la reconeguda entitat ha subratllat que, encara que siguin legals i no superin els límits permesos, no es poden considerar de bona qualitat. Per això, ha demanat triar-ne uns altres.Els disruptors endocrins estan presents en aquestes cremes i esprai solars que, a més a més, també estan recomanats perillosament per a nens i nenes:

