Collboni signa el decret per declarar Barcelona zona de mercat d'habitatge tensionat

L’alcalde de Barcelona,, ha anunciat la primera mesura del seu nou govern municipal. Sense sorpreses. Un compromís que ja va anunciar durant la campanya: declarar la capital catalana. Collboni ho ha anunciat en una compareixença davant dels mitjans, al Saló de Cent, després de la seva primera comissió de govern. Durant la seva intervenció, el nou alcalde també ha presentat eli per detallar les línies de treball del govern.Amb la primera mesura, l’Ajuntament de Barcelona s’afegeix a la iniciativa de laque, una setmana enrere, va declarar 140 municipis del país com a zona tensionada per poder limitar el preu del lloguer. Tot i la urgència i solemnitat amb què ha presentat la mesura, el nou govern ha reconegut que la seva aplicació depèn de l’executiu català. “El decret firmat dona conformitat ia la tramitació iniciada per la Generalitat. El decret de l’Ajuntament l’acompanyem d’un informe en què acreditem que Barcelona compleix amb els requisits per ser una àrea de mercat tensionada”, ha detallat la primera tinenta d’alcaldia,Collboni ha exposat que a Barcelona “el 38% de les llars viuen de lloguer segons l’. Un percentatge molt superior a la mitjana espanyola que està en un 20%”. Durant el seu discurs el nou alcalde ha donat dades per justificar la urgència amb què s’ha d’abordar el problema: el preu de lloguer mitjà ha arribat a, quasi l’equivalent al salari mínim interprofessional. “Només amb aquesta dada es justifica una intervenció urgent i decidida perde lloguer a Barcelona”.Amb aquesta primera compareixença després de la comissió de govern, Collboni ha insistit a declarar l’habitatge “una”. L’alcalde ha reconegut que aquesta mesura no serà suficient per resoldre la complexitat del mercat d’habitatge barceloní, per això també ha situat com a prioritat: sigui pública, privada, o publicoprivada.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola