El Govern assumeix la defensa de Santi Vila en la causa de Sixena

Elassumeix la defensa de l'exconseller de Culturaen la causa dea petició d'ell mateix. Segons ha avançat l'Ara i ha confirmat l'ACN, fonts de la Presidència asseguren que també se li oferirà al diputat i exconseller, que fins ara no ho ha demanat. Vila té pendent un judici per no haver lliurat 44 obres del Museu de Lleida al monestir de Sixena ara fa gairebé sis anys , malgrat que hi havia un requeriment judicial que li ordenava fer-ho. Segons fonts de la Presidència, des queha arribat a la Presidència la directiu als serveis jurídics és que defensin els alts càrrecs actuals o passats que hagin de fer front a "responsabilitats patrimonials" per actuacions en l'exercici del seu càrrec.Segons fonts de la Presidència, en aquesta legislatura el Govern ha actuat de de manera pròpia en els casos actuals i posen d'exemple que s'ha ofert assumir la defensa als càrrecs i exalts càrrecs afectats per l'espionatge de. Tres de les persones afectades han acceptat l'oferiment.En canvi, per als casos de passades legislatures, la directiu a serveis jurídics és que són els afectats els qui ho han de demanar i llavors el Govern analitzarà cada cas. Un requisit és que els exalts càrrecs hagin deSegons fonts de la Presidència, el Govern no pot assumir la defensa de les persones investigades per l'ja que, en aquests casos, poden ser encausats per un delicte de malversació i, segons la justícia, el Govern és llavors part perjudicada.

