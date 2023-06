«Brunzits», l'aventura literària de Juliana Canet per fer surar joves que «sonen de fons»

És indiscutible que la figura deés una referència per als joves de Catalunya.de les xarxes socials del país, ha destacat sempre per la seva versatilitat a l'hora de crear contingut en tots els canals. Vídeos a YouTube sobre el seu dia a dia, sobre llibres, sobre les seves amistats... Ho compaginava amb els estudis universitaris i la seva feina als mitjans, com, on copresenta el programa-abans-. Ara, però, ha pogut fer el salt a una de les seves passions: la literatura. Canet és la responsable de la nova col·lecció Brunzits -que forma part de Grup 62- que donarà veu a tots aquells joves que no han tingut altaveu suficient tot i passar-se molt de tempsAquesta col·lecció ha donat el tret de sortida amb la publicació del "llibre(t)" (així el defineix l'editorial) d'creadora de contingut i membre del programa, titulat. Autoficció centrada en una Barcelona jove i amagada, pràcticament inexplorada en la literatura nostrada, explica la història d'una noia que ha de prendre una decisió sobre la seva passió, ser música i tocar., que busca el seu lloc al món", defineix Canet a l'escriptora, escenificant quin serà el to de Brunzits en les pròximes publicacions.Com explica la mateixa Canet, la col·lecció "- que fa anys que sonen de fons, que són persistents". Sota el paraigua de Brunzits, l'editorial vol tractar diversos temes: fer-se gran, el sentiment de pertinença, lQüestions que afecten de manera directa certes generacions que es veuen infrarepresentades en la literatura que es publica en l'actualitat.Brunzits ja ha anunciat quina serà la pròxima publicació, després de l'estrena de Carbonell. Serà, de l'autora, una altra autora novella que ha destacat en xarxes com Twitter a través dels seus relats.que es produeix contra els fills d'immigrants en les societats occidentals que, per norma, solen ser hostils contra ells.

