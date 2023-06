L'Escola Pia demana perdó per haver encobert durant 25 anys abusos sexuals a menors

ha admès aquest mateix dijous queper part d'un dels seus missioners, Manel Sales, a nensd'edat al Senegal. La prestigiosa entitat educativa ha explicat que, tot i que va tenir coneixement de la primera denúncia el 2005, ho va encobrir i no va fer cap mena de seguiment a les víctimes perEls fets haurien passat entre el 1980 i el 2005 i no ha estat fins aquest migdia que, a través d'un comunicat, han decidit fer-ho públic per demanartant pels fets com per no haver-los denunciat. Encara que no han precisat el nombre de víctimes, sí que han apuntat que són "importants". També han detallat el seu: les enganyava i "s’aprofitava de la seva condició de missioner i de l’ascendència i autoritat que tenia".L'Escola Pia ha assenyalat que els abusos eren coneguts per part dels estudiants i habitants del Senegal, fins i tot per alguns directors i companys escolapis.Després de la primera denúncia del 2005, va ser traslladat a Catalunya apartat de menors i va passar a estar sota. Malgrat això, l'agressor va mantenir uncom a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l’Arquebisbat de Barcelona, de la qual va ser expulsat finalment ara fa quatre anys.Els denunciats del missioner a banda d'informar l'escola, van adreçar-se a altres autoritats i entitats de l’Estat i de Barcelona, però no van obtenir resultats. Ara, l'entitat educativa “es responsabilitza" públicament "de tot allò que va fer malament en el passat”. Després de 13 anys sense més notícies,arran de la denúncia d’una ciutadana francesa. Aleshores, l'ordre va demanar explicacions a Sales, quei va mencionar algunes de les persones que havien patit abusos.L’ordre va apropar-se a les víctimes per facilitar el seu suport. Es va posar en contacte amb autoritats del país africà i va informar les autoritats religioses de Roma peri del sacerdoci. El febrer del 2023 es va crear una comissió de defensa dels menors abusats sexualment a l’Església al Senegal per recollir testimonis i fer públics els abusos iEl fet que les víctimes fossin senegaleses va afavorir la impunitat i el silenci al voltant dels abusos, ja que difícilment farien una denúncia pública perquè. 18 anys més tard, l’Escola Pia ha expressat la seva “absoluta indignació, rebuig i repulsa” i s'ha lamentat dels mals ocasionats per l’escolapi i pels responsables de l’ordre que no van denunciar els abusos, expressant també la seva “vergonya” per aquests fets.Actualment, els fets estan en mans de la Fiscalia i les autoritats eclesiàstiques. El nou provincial de l’ordre ha viatjat al Senegal entre el 5 i el 16 de juny per intentar contactar amb les víctimes i posar-se a la seva disposició.

