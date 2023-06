Crema un camió de les escombraries a tocar de Collserola i aixeca una columna de fum visible a Barcelona

🔴 ACTUALITZACIÓ | Un camió d’escombraries s’incendia a tocar de Collserola i aixeca una columna de fum ben visible a Barcelonahttps://t.co/1C50MpZmAX pic.twitter.com/a1ojZiBGow — btv notícies (@btvnoticies) June 29, 2023

Una columna de fum negre s'aixecava des de la serra que envolta la ciutat de Barcelona, alertant d'un possible incendi., que s'ha incendiat aquest dijous al matí per causes que encara es desconeixen. Les càmeres de la televisió municipal barcelonina han pogut captar la fumarada.Dues dotacions del cos d'emergències s'han desplaçat fins al carrer del Maduixer, situat al barri de, molt a tocar del Parc de Collserola. Segons ha explicat betevé, no hi ha cap víctima ni ferit en aquest incident, del qual el fum es podia veure en diversos punts de la capital catalana.

