Najat Driouech, diputada d'ERC: «La meva família i els meus amics tenen por»

, diputada d', és la convidada del cinquè episodi de l'Snooker, el pòdcast de política hardcore de, que tracta sobre el ciberassetjament a polítics i periodistes. Driouech ha patit algun episodi d'aquestes característiques per la seva condició de musulmana. En aquest episodi també es compta amb el testimoni de, periodista d'El Periódico i durant sis anys integrant de l'equip de Política de, que també va patir un cas de ciberassetjament vinculat al cas de. En el cas de Driouech, l'estiu passat va estar sota el focus -a xarxes i als mitjans- per un episodi que es va produir al Parlament.Sobre què va passar el 28 de juliol a les portes de la cambra, quan dos manifestants que feien suport a suspesa aquell dia com a presidenta de la cambra amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP - li van cridar, comença rememorant que el seu "error" va ser "sortir la primera" de la cambra. "Després, no es va creure que això realment havia passat. Jo no ho faig públic, me'n vaig a casa, tot i que mai m'havia passat. Començo a rebre un assetjament via xarxes [quan es publica la notícia] amb racisme, islamofòbia i masclisme molt elevat", recorda Driouech durant l'entrevista.Segons ella, aquest caldo de cultiu ja existia, però es "fa gran" a partir del juliol. "No els fa vergonya ser islamòfobs, ni racistes. Segurament ho han pensat sempre, però", assenyala la diputada d'ERC, que lamenta que "tothom és molt valent des de l'habitació de casa seva". "Surt gratis", apunta. "A mi no em fa mal, que em diguin el que vulguin, però això fa mal al meu entorn, meva família i als amics. Tenen por", assevera. "Estem parlant dei d'atacs molt desagradables", resumeix. Una amiga, diu, està espantada per si algun dia se la troben a ella pel carrer i li diuen el mateix.Driouech, que va aterrar a la política de la mà deper formar part de les llistes d'ERC al Parlament del 2017, ésa la cambra. "Tota la vida he hagut de demostrar que tinc capacitats i formació, i que puc més que la resta", remarca la diputada, que no es considera una "quota" dins dels republicans. "Però és veritat que la ciutadania ho pot llegir així", destacat Driouech, en relació a la representativitat de les minories.

