El PSC envia Núria Marín al Senat i promou Lluïsa Moret com a presidenta de la Diputació de Barcelona

Agraeixo la confiança de @salvadorilla per proposar-me com a senadora. Aprofitaré per posar veu al Senat de la realitat de les nostres ciutats. I #LHospitalet seguirà sent, com sempre, la meva prioritat. https://t.co/9mNlIxwZSY — Núria Marín/❤️ (@nuriamarinlh) June 29, 2023

no repetirà com a presidenta de la. Ell'ha proposada com a senadora per designació autonòmica, una decisió que haurà de ratificar el ple del Parlament. El partit proposaràper substituir Marín a la presidència de l'ens supramunicipal. Moret és l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, on governa amb majoria absoluta, i també responsable de l'àrea d'Organització i Acció Electoral del partit, segons han confirmat fonts del PSC.El primer secretari del PSC,, ha comunicat aquest matí a la Comissió Executiva la designació de Marín com a senadora autonòmica. La tria vol "reforçar l'equip de senadors" amb el seu "lideratge sòlid". Des del partit en destaquen la seva "gran experiència en gestió municipal" i "una magnífica trajectòria de servei públic".Marín va guanyar les eleccions a l', però va perdre la majoria absoluta. La decisió d'enviar-la al Senat arriba en plenes negociacions a la Diputació de Barcelona, on els socialistesper mantenir-se en el govern després quehagi descartat reeditar el pacte.Al Senat, Marín substituirà, nova alcaldessa de Balaguer, que ja ha renunciat. Illa ha ressaltat la trajectòria de Marín i s'ha mostrat convençut que defensarà el progrés i la justícia social, i treballarà per l'interès dels catalans des de Madrid. La futura senadora ha agraït la confiança a Illa i ha assegurat que l'Hospitalet continuarà sent la seva prioritat.

