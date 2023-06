Infinity Ward, empresa creadora de tota la saga «Call of Duty», instal·la un equip a Barcelona

Una de les empreses de videojocs més importants de tot el món s'instal·larà a Barcelona.creadora de la saga, ha anunciat aquest dimecres que un equip sènior de la seva companyia treballarà des de la capital catalana per seguir desenvolupant la trama de títols que engloba la marca, una de les més conegudes del CoD. En concret, s'instal·larà als estudis de(companyia catalana que va adquirir Activision fa escaig dos anys) i que està situada al carrerAquesta fa anys que treballa amb l'adaptació, creació i desenvolupament del, un dels modes de CoD que més han triomfat en els darrers anys. En un comunicat al blog oficial d'Infinity Ward, la companyia assegura queL'entramat d'empreses propietàries de la firma són de traca i mocador. Infinity Ward està integrada a, un dels conglomerats més grans del sector. Ara bé, la multinacional ja és propietat dedesprés que la Comissió Europea donés llum verda a una operació que és considerada com de les més potents que ha vist mai la indústria del videojoc.Un dels noms destacats que aterrarà a Barcelona és, director d'art i tecnologia de diversos títols de la saga, alguns d'ells molt estimats pels fanàtics dels videojocs i dels shooters., tenen oportunitats de feina per a tots aquells que formin part de la indústria.

