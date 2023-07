Tot el que volies saber de Gabriel Rufián i ningú t'havia explicat

1. No només ha fet de polític

2. Manté una estreta relació amb Joan Tardà

3. Fer fora Rajoy, un dels millors moments

4. Córrer per memoritzar els discursos

5. De dretes... però s'hi pot parlar

6. Poca vida de bars a Madrid per motius de seguretat

7. Fernàndez i Anguita, referents més enllà d'ERC

8. Perico il·lustre

9. Aletes i truita de patates

10. Fora de la política, més d'escoltar que de parlar

manté l'aposta i(Santa Coloma de Gramenet, 1982) és el cap de llista dels republicans a les eleccions al. Després de set anys a Madrid, ja s'ha convertit en una cara coneguda a la política espanyola. El seu perfil ha anat canviant, també seguint el canvi de discurs d'ERC des de 2017, però el fons es manté: Rufián representa l'independentisme més ancorat a l'esquerra. De llenguatge mordaç i foguejat a Twitter, ha passat d'exhibir impressores davant dels diputats a liderar negociacions rellevants amb el PSOE. El candidat encara lesamb l'objectiu que els republicans tornin a ser decisius per investir-el preu, aquest cop, serà més elevat- o bé per liderar la defensa dels interessos dedavant d'un possible govern de PP i Vox. Aquí,Rufián va néixer al barri de Fondo, a, l'any 1982, i no és una cara nova en política. De fet, ja fa temps que s'hi dedica i és un dels noms coneguts al Congrés. Abans, va treballar durant deu anys en selecció i desenvolupament de personal. Va estudiar Relacions Laborals i té un màster en Direcció de Recursos Humans a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Després de passar per Súmate i l'ANC, va presentar-se a les eleccions amb ERC al Congrés l'any 2015, com a número dos de Joan Tardà.No amaga la seva bona relació amb, forjada durant els anys al Congrés -quan l'ara número 1 d'ERC començava i Tardà ja era veterà- i en els moments àlgids del procés. És, en certa manera, el seu mestre en política i "més que un amic", i assegura que sense ell no seria on és. El considera una gran persona i un polític extraordinari i sosté que ha estat "víctima de la toxicitat mediàtica i política" dels últims anys a Catalunya. El 2019, Tardà va deixar la política institucional i Rufián va convertir-se en el líder d'ERC a Madrid.El cap de llista d'ERC fa set anys que es dedica a la política al Congrés, des de 2016. Han passat moltes coses des d'aleshores. Des dels moments àlgids del procés, passant pel 155, la presó, la moció de censura contrao la pandèmia. Rufián va ser l'únic portaveu de grup parlamentari català que es va quedar al Congrés durant el confinament més dur. El moment més complicat, però, va ser quanva assistir a la cambra espanyola, el maig de 2019, directament de la presó i només durant unes hores, abans de tornar a la cel·la. El moment de més satisfacció, quan una majoria àmplia va aconseguir tirar endavant la moció de censura contra Rajoy. També quan es va forçar la repetició electoral per la manca de voluntat de diàleg del PSOE, l'abril de 2019.Rufián té la capacitat de fer discursos que acostumen a enfurismar la dreta i l'extrema dreta -i, a vegades, també eli, fins i tot,-. No acostuma a llegir papers quan parla a la tribuna d'oradors. De fet, no li agrada fer intervencions llegint, i tampoc acostuma a menjar abans de parlar a l'hemicicle. És obsessiu a l'hora de preparar els discursos, i se'ls estudia molt. Intenta aïllar-se abans d'un debat o discurs important, i aprofita per memoritzar quan surt a córrer, un esport que va practicar durant anys, perquè feia atletisme.Les hores al Congrés, al ple o en comissions, fan que acabis tenint certa simpatia amb alguns diputats que són als antípodes ideològics. En el cas de Rufián, reconeix que aniria a fer una cervesa amb el diputat del PP per Las Palmas, o amb el diputat de Fòrum Astúries, que fa poques setmanes es va donar de baixa del partit. Segons Rufián, tots dos són "gent de dretes, però bona gent, amb la qual es pot parlar".Rufián no porta escorta i ha patit algun intent d'agressió a Madrid, per això no fa gaire vida de bars a la capital espanyola. Sí que va alguna vegada als que hi ha a prop del Congrés i en destaca, un històric situat al carrer Jovellanos a pocs metres de la cambra espanyola. En aquest bar s'hi han viscut moments importants com el 23-F o el naixement de la Constitució. Actualment, el regenta el net de qui va fundar-lo, ja fa 93 anys, i l'especialitat són les croquetes i els xurros.Més enllà de noms del seu partit, com podrien ser Junqueras o Tardà, Rufián té com a referents polítics el periodista i exdiputat de la CUP, que actualment forma part de la junta directiva d'Òmnium Cultural, i l'exdirigent comunista, que va ser alcalde de Còrdova, secretari general del Partit Comunista d'Espanya i coordinador general d'Esquerra Unida. Abans de morir, Anguita va donar un últim consell al líder d'ERC: "Un polític sempre ha d'estudiar i sempre ha de pensar".Rufián no amaga el seu sentiment perico, malgrat que el club estigui en hores baixes i hagi tornat a segona divisió. L'any 2020 deia que ser de l'és "marxista" i abans, el 2016, que era "inherent a ser d'esquerres". El descens de categoria el va viure des de la seu d'ERC a Santa Coloma, on el partit seguia la nit electoral. El seu equip va baixar de categoria, però els republicans van millorar els resultats al municipi, tot i no poder acabar amb la majoria absoluta deÉs un, cada cop li agrada més. El seu plat preferit són les aletes de pollastre, però el plat que cuina millor és la truita de patates. De fet, s'ha presentat a alguns concursos populars i, fins i tot, n'ha guanyat algun. No li agraden els dolços.El número 3 d'ERC al Congrés,, destacava de Rufián en una entrevista a Nació que té un personatge públic molt potent, però que en les distàncies curtes és més proper i analític. "Sap administrar bé les tonalitats", deia el periodista, que ara ha fet el salt a primera línia política. Fora dels focus, Rufián és de poques paraules i li agrada més escoltar que no pas parlar. Quan descansa, li agrada mirar partits de futbol, llegir, escriure, el cinema i passar temps amb el seu fill.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola