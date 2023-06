Els enderrocs rescatats del submarí del Titanic contenen «presumptes restes humanes»

La Guàrdia Costanera dels Estats Units (, per les seves sigles en anglès) ha informat que té en la seva propietat enderrocs entre els quals hi ha "presumptes" de les cinc persones que es trobaven en el, que va explotar durant una immersió per veure les restes del Titanic.La USCG ha indicat que els professionals mèdics duran a terme una anàlisi formal "de les presumptes restes humanes que han estat acuradament recuperades entre les restes del lloc de l'incident", segons ha informat en un comunicat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola