La inflació continua a la baixa. La taxa interanual de l'(IPC) se situa a l'1,9%, retalla 1,3 punts respecte del mes dei assoleix el seu nivell més baix des del. Amb aquestes dades, la inflació en comparació a l'any previ ja fa dos mesos consecutius que cau. Malgrat això, lacontinua una tendència erràtica: aquest mes ha crescut moderadament en un 0,6%, malgrat l'estabilitat que va registrar un mes enrere. I pel que fa a la, que és la que no té en compte els aliments frescos i energia, continua elevada al 5,9%.Des deli per a la Transformació Digital celebren les dades, i han destacat que l'Estat "és la primera gran economia de la zona euro en reduir la inflació per sota del 2%". Ara bé, amb totes aquestes xifres, el govern espanyol ha hagut de prorrogar la, o el descompte del preu dels carburants per a professionals. La rebaixa impositiva es mantindrà sempre que la inflació subjacent estigui per sobre del 5,5%."Espanya es manté com un dels països amb la inflació més baixa de la", han assenyalat des del ministeri. És per això que des d'Economia han afirmat que "es confirma l'eficàcia de les principals mesures de reducció d'impostos i bonificacions".Malgrat la influència important de la guerra en aquest episodi d'inflació, la pujada de preus ja va començar abans: l'. Després de l'esclat del conflicte ala inflació va arribar a assolir dos dígits, arribant al seu màxim durant el mes de juliol, quan va fregar l'. Des de llavors, s'ha mantingut una tendència moderada a la baixa. Ara bé, la inflació subjacent, que és amb la que es fixen els bancs centrals per establir la seva política monetària, continua en un percentatge elevat.

