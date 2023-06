Desapareix un general rus després que la intel·ligència dels Estats Units el vinculi amb Wagner

El president rus,, ha començat laentre els alts càrrecs del seuque sospita que li han pogut ser deslleials i tenien coneixement de la rebel·lió del grup Wagner de dissabte. El primer a caure ha estat el general, un dels homes forts a la guerra d'Ucraïna i cap de les forces aeroespacials del Kremlin. Ho ha avançat el The Moscow Times, basant-se en el que li han explicat dues fonts anònimes pròximes al Ministeri de Defensa rus.[noticiadiari]2/258911[/noticadiari]Segons aquest mitjà independent, haurien estat informes de laels que haurien revelat l'estreta relació entre Surokivin i el líder dels mercenaris de Wagner,. I tot i que alguna cosa ja es podia olorar -Prigozhin hauria arribat a qualificar-lo públicament com a "figura legendària"-, només tenir constància d'aquesta informació, Putin hauria ordenat el seu arrest i des del mateix dissabte que ningú sap res del general."La cosa no anava bé amb ell", ha assenyalat una de les fonts al The Moscow Times, que ha revelat que Surokivin hauria tingut "ple coneixement" dels plans de Wagner. L'altra font ha precisat una mica més i ha explicat que "segons sembla,i el tenien agafat pels collons". En altres paraules, sospitaven que alguna cosa passava i, no obstant això, l'alt general rus es negava a dir res.[noticiadiari]2/258980[/noticadiari]Aquesta estreta connexió entre el general rus i el líder dels mercenaris ha deixat Surokivin en una posició molt vulnerable justament en un moment en el qual els rumors sobre possibles investigacions entre els alts càrrecs de Defensa al voltant del motí de dissabte s'han disparat en les últimes hores. Amb tot,arribant a manifestar públicament la seva repulsa a l'actuació de Prigozhin.

