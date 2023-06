Tota l'actualitat minut a minut

Sant Feliu Sasserra surt del Lluçanès: «Això és un desgavell»



Tan sols vuit setmanes. Aquest és el temps que Sant Feliu Sasserra ha format part de la nova comarca del Lluçanès. A partir d'aquest dijous, tornarà a ser del Bages. Era la principal promesa del partit guanyador de les eleccions, que es va crear per aquest motiu. L'alcalde, Joan Ramon Domènech, assegura que no està en contra del Lluçanès, però sí de la manera com s'ha creat: "A correcuita, d'amagat i per conveniències polítiques". A la consulta de l'any 2015, en aquest municipi va guanyar el 'no' amb un resultat ajustat, per això, era l'únic poble que tenia marge fins al 2026 per decidir què volia fer. L'oposició qualifica la sortida "d'irresponsabilitat" i, entre els veïns, hi ha divisió d'opinions.