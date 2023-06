Nou incident a l'R2 Sud: centenars de persones es queden penjades de matinada a l'estació de Viladecans

Una hora i mitja aturats de matinada a l'estació de Viladecans de l'R2 Sud. És l'última incidència de Rodalies de RENFE que ha afectat centenars de passatgers de l'últim tren del dia en direcció Vilanova. Els han rescatat amb un comboi de substitució cap a les dues de la matinada pic.twitter.com/7ow4c6VBmL — Catalunya Informació (@Catinformacio) June 29, 2023

. Centenars de persones van quedar penjades de matinadadesprés que el darrer comboi de la líniapatís un problema tècnic i no pogués circular per la via. Segons ha avançat el servei de Catalunya Informació, el tren afectat era el que anava en direcció atal com es pot veure en les imatges facilitades per l'emissora de la, centenars de persones es van aglutinar a la petita estació del municipi del. Els van acabar rescatant a les dues de la matinada amb un altre comboi de substitució.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola